Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi motosikletle AVM otoparkına geldi. Maskeli saldırganlar, oto yıkamacıya doğru silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan A.H. isimli iş yeri çalışanı yaralandı.

Şüpheliler Motosikletle Kaçtı

Saldırganlar olay sonrası geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk Değerlendirme: Alacak Verecek Meselesi

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görgü Tanığı: “Şarjörü Boşalttı”

Olay anına tanıklık eden Ahmet Usta, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Arabayla yanaştım, tam çıkıyordum. Şarjörü boşalttı. Baktım, orada bir koşuşturma oldu. Sonra motorla kaçtılar. Ambulans geldi, yaralıyı aldı götürdü.”

Polis Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları tek tek inceleniyor.