Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, üç grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam ederken, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00’da hava yoluyla Gaziantep'e hareket edecek. Mücadele, yarın (8 Ağustos Perşembe) saat 21.30’da Kalyon Stadyumu’nda oynanacak.

Gaziantep FK – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat: 21.30

Stad: Kalyon Stadyumu

Yayın: beIN SPORTS

Galatasaray, sezona galibiyetle başlamak ve şampiyonluk yarışına moralli girmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.