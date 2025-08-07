Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, üç grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam ederken, taktik çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray kafilesi, saat 16.00’da hava yoluyla Gaziantep'e hareket edecek. Mücadele, yarın (8 Ağustos Perşembe) saat 21.30’da Kalyon Stadyumu’nda oynanacak.
Gaziantep FK – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
-
Tarih: 8 Ağustos 2025 Perşembe
-
Saat: 21.30
-
Stad: Kalyon Stadyumu
-
Yayın: beIN SPORTS
Galatasaray, sezona galibiyetle başlamak ve şampiyonluk yarışına moralli girmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Kaynak: DHA