Elazığ merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonda ‘yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 81 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışma hesaplarında 81 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 3 şüpheli Elazığ, Bursa, Kastamonu ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 4 cep telefonu, 3 sim kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.