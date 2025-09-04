YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

VALİ HATİPOĞLU: YAKLAŞIK 100 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Vali Numan Hatipoğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Vali Hatipoğlu, “Kovancılar ilçemizin Ekinözü köyüne bağlı Ayıldız mezrasındayız. Akşam saatlerinde başlayan örtü yangını yaklaşık 100 hektarlık bir alanda etkili oldu. Şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Hem ekiplerimizin olağanüstü gayretiyle hem de köylülerimizin iş birliğiyle şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Kısmen bazı ahırlarımızla bahçelerde etkilenme olduğu görülüyor. Gerekli çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. En önemli temennimiz zaten tüm gayretimizde can ve mal kaybı olmaması şeklindeydi. Sadece örtü yangını şeklinde cereyan eden bu yangında, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.