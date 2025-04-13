Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, iddiaya göre, ayrılmak istediği ve son kez konuşmak üzere Çatalca'da buluştuğu erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülenSinem Çesim için yürüyüş düzenledi. Kartal’da gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda kadın katılırken, erkekler de destek verdi. Yürüyüşe katılanlar, Sinem Çeşim’in katilinin bir an önce yakalanması ve adaletin sağlanması çağrısında bulundu. Kadınların düzenlediği yürüyüşe, hem Sinem Çeşim’in sesi olmak hem de kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak için erkekler de katılarak sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında Sinem Çeşim’in katilinin yakalanması ve hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olunacağı belirtildi. Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, bu cinayetin sadece bir kişiyle sınırlı olmadığını, kadınların her gün sistematik bir şiddetle karşı karşıya kaldığını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA