Konya'da devlet hastanesinde kan dondurucu bir olay meydana geldi.

Hastanenin doktorları tarafından oluşturulan WhatsApp gruplarındaki yazışmalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadın hastalarla ilgili cinsel içerikli konuşmalar gerçekleştiren doktorların yazışmaları ortaya çıktı. Olay kısa sürede ülke gündemindeki yerini aldı.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine ise Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve konuşmada bulunan doktorlar hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Selçuk Üniversitesinin ise gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti.

Üniversite paylaşımında;

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesindeki Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturmalar başlatılmış olup iddiaya konu olan personeller görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.