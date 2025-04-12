Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Nisan ayı beşinci oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2024 yılı faaliyet raporları görüşüldü. Başkan Mansur Yavaş, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, faaliyet raporunun sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda halka hesap verme ve şeffaflık ilkelerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Kaynaklarımızı Etkin ve Adaletli Kullandık”

Yavaş, kısıtlı kaynaklara rağmen kent genelinde ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal yardım, kadın ve kırsal destek programları gibi birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkent Kart uygulaması, öğrenci ve emekli destekleri, çiftçilere verilen teşvikler ve kadın istihdam projeleri öne çıkan hizmetler arasında yer aldı.

Metro Borcu Sıfırlandı, Yeni Hatlar Geliyor

Yavaş, 2019 öncesi döneme ait yaklaşık 6 milyar TL’lik metro borcunun tamamen ödendiğini açıklayarak, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı'nın temelinin Mayıs ayında atılacağını, diğer projelerin de Ulaştırma Bakanlığı onay sürecinde olduğunu söyledi.

Alt-Üst Geçitler ve Yeni Bulvarlar

6 yılda 32 alt-üst geçit ile köprülü kavşağın hayata geçirildiğini belirten Yavaş, 2024’te 4 köprülü kavşağın tamamlandığını, 6 yeni projenin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Ankara trafiğine 400 bin yeni aracın katıldığını belirterek, yeni bulvar ve alternatif yollarla kent merkezine ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Metrobüs Hattı Geliyor

Toplamda 34 kilometre uzunluğunda 3 yeni metrobüs hattı planladıklarını duyuran Yavaş, 15 yeni metrobüs alınacağını ve ilk teslimatların Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşeceğini belirtti.

Kızılay ve Ulus’ta Aktarma Sistemi

Yeni bir projeyle yüzlerce otobüsün Kızılay ve Ulus'a girişini engelleyip metroya aktarma yapılacağını söyleyen Yavaş, bu sistemle merkez trafiğinde yüzde 25-30 oranında azalma hedeflendiğini dile getirdi.

Anka Park Rekreasyon Alanına Dönüşüyor

Anka Park’ın bu yıl halkın kullanımına açılacağını belirten Yavaş, parkın ücretli lunapark değil, ücretsiz bir rekreasyon alanı olarak değerlendirileceğini ifade etti. Gelen önerilere göre bazı küçük oyuncakların çalıştırılması da planlanıyor.

“Metro Yapmadı” Eleştirilerine Cevap

Yavaş, Havalimanı Metrosu’nun hala ihale edilmediğini hatırlatarak, “Başkentte havaalanına metrosu olmayan tek şehir Ankara” ifadelerini kullandı.

“Elimizi Tutan Olmazsa Hizmet Ederiz”

Konuşmasının sonunda iş birliğine açık olduklarını belirten Yavaş, “Arz eden varsa gelir elimizi tutar. Ayrım gözetmeden birlikte çalışırız” dedi.

ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.