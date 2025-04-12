Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Pınarbaşı karayolunun 40'ıncı kilometresinde gerçekleşti.

Mehmet Karataş idaresindeki 46 EU 360 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir TIR çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karataş ve eşi Fatma Karataş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Mehmet ve Fatma Karataş'ın cenazeleri, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)