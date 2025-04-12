İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında, Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk mali konularla ilgili bilgiler verdi. Şentürk, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kulübün borcunun resmi olarak belirlendiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, borç açıklamasının ardından kulübün mali yapısındaki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemdeki ödeme planları ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 15 milyar 65 milyon TL'lik borç, kulübün mali sıkıntılarına ışık tutarken, borcun nasıl yönetileceği ve kulübün finansal geleceği ile ilgili planlar da gündeme geldi.