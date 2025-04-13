İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil diğer araçların da birbirine vurmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.