Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak bu kritik maç, Semih Kurt’un yönetiminde, saat 15.00’te başlayacak.

Somaspor, ligde bu hafta öncesinde 33 puanla 10. sırada yer alırken, Arnavutköy Belediyespor ise 41 puanla 7. sırada bulunuyor. Somaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı 68 Aksarayspor’a 1-0 kaybederek, üst sıralara tırmanma şansını kaybetmişti. Bu nedenle, evinde oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşısında galip gelerek hem moral bulmayı hem de puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Somaspor teknik direktörü, “Bu maç bizim için çok önemli. Deplasmandan mağlubiyetle döndük, ama evimizde seyircimizin desteğiyle daha güçlü olacağız. Arnavutköy Belediyespor güçlü bir rakip, ancak biz de bu maçı kazanarak play-off hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Arnavutköy Belediyespor karşısında 3 puan almak için hazırlıklarını tamamladı.

Arnavutköy Belediyespor ise ligdeki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 41 puanla 7. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, play-off potasına girmeyi hedefliyor. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Arnavutköy Belediyespor, deplasmanda da güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar alarak Somaspor’u yenmeyi planlıyor.

İki ekip için de önemli olan bu maç, özellikle Somaspor’un ligde kalma mücadelesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Ev sahibi Somaspor, Arnavutköy Belediyespor’u yenerek hem play-off potasına yaklaşmayı hem de ligde kalma adına daha güvenli bir konuma gelmeyi amaçlıyor.