Maç, Serik İsmail Oğan Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak ve Yunus Dursun düdük çalacak.

Menemen FK, sıralamada 58 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Menemen FK teknik direktörü Burhanettin Basatemür, "Zorlu bir maça çıkıyoruz" diyerek, rakiplerinin güçlü olduğunu belirtti. Basatemür, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Bu deplasmana 2'de 2 yaparak geldik. Moralimiz ve özgüvenimiz yüksek, iyi bir sonuçla evimize dönmeyi hedefliyoruz" dedi.