Fethiyespor, deplasman'da 32 Ispartaspor'a karşı Fethiyespor, deplasman'da 32 Ispartaspor'a karşı

Maç, Serik İsmail Oğan Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak ve Yunus Dursun düdük çalacak.

Menemen FK, sıralamada 58 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Menemen FK teknik direktörü Burhanettin Basatemür, "Zorlu bir maça çıkıyoruz" diyerek, rakiplerinin güçlü olduğunu belirtti. Basatemür, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Bu deplasmana 2'de 2 yaparak geldik. Moralimiz ve özgüvenimiz yüksek, iyi bir sonuçla evimize dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA