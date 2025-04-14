PENÇE- Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 7 Temmuz 2022 günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı ulaşılarak Erzurum'a getirildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde oturan Lütfiye (59)- Süleyman Tokyürek (65) çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağıyla saat 21.45'te Erzurum'a getirildi. Yaklaşık 3 yıl önce Şehit olan Tokyürek için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ile kardeşleri ve yakınları katıldı.

Erzurum Askeri Havalimanı'ndaki törende saygı duruşunun ardından şehit Tokyürek’in öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in tabutu, cenaze aracına konularak yarın baba ocağı olan Palandöken ilçesinin kırsal Sığırlı Mahallesinde defnedilmek üzere Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Törene katılanlar, şehit babası Süleyman Tokyürek'e taziye dileklerini iletti.