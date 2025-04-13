İstanbul Bayrampaşa'da TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada, yardım etmek için duran motosikletli ve cip sürücüsüne başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir cip ile 34 MTJ 107 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı. Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve 34 MTC 254 plakalı otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu. Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, 34 KZG 297 plakalı bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.