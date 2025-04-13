TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hattında tutunmaya çalışan Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Elazığspor karşısında 3-0’lık ağır bir yenilgi alarak yarışa havlu attı. Daha önce deplasmanda Karacabey Belediyespor ve Vanspor’a da mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini almış oldu.

Ligde 45 puanda kalan Bucaspor 1928, ilk 6’ya girme şansını matematiksel olarak yitirdi. İzmir temsilcisi, kalan 3 karşılaşmada sırasıyla Menemen FK (deplasman), 68 Aksaray Belediyespor (iç saha) ve Arnavutköy Belediyespor (deplasman) ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

Üst üste gelen puan kayıpları sonrası taraftarın ve camianın büyük hayal kırıklığı yaşadığı Bucaspor 1928'de, sezon sonu yapılacak değerlendirmelerin ardından köklü değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.