Antalya Devlet Opera ve Balesi, rüyalarla gerçeğin birbirine karıştığı, hayal gücünün dansa dönüştüğü bir şövalyenin hikâyesini sahneye taşıdı. Bele severlerle buluşan 'Don Kişot' balesi, ayakta alkışlandı.

Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına armağan ettiği ölümsüz eserinden esinlenilen ve prömiyeri Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Don Kişot', Marius Petipa'nın koreografisiyle sezonun son bale prömiyeri olarak bale severlerle buluştu. Müziklerini Ludwig Minkus'un bestelediği eser, Armağan Davran ile Ayşe Fidanlık tarafından sahneye kondu.

BAZI ROLLER DÖNÜŞÜMLÜ

Eserde 'Don Kişot' rolünde Cenk T. Şahinalp, 'Sancho Panza' rolünde İ. Boğaç Özbakır, 'Kitri' rolünde (dönüşümlü) Rina Murata ile Riine Sasaki, 'Basilio' rolünde (dönüşümlü) Kanat Nadyrbek Uulu, Ryuhei Ito, Kaname Noi, 'Gamache' rolünde Evren İskender, 'Lorenzo' rolünde Umut Çalteki, 'Mercedes' rolünde (dönüşümlü) Milina Fidan Özbek, Sayaka Matsushita, 'Espada' rolünde Yağızhan Danış, Burak Özbek görev aldı.

KAHRAMANLIK YOLCULUĞU

'Don Kişot' balesinde, hayal gücüyle gerçeklik arasındaki sınırları zorlayan 'Don Kişot', okuduğu şövalye hikâyelerinden etkilenerek kendi kahramanlık yolculuğuna çıkıyor. Yanında sadık yardımcısı Sancho Panza ile birlikte idealindeki aşkı (hayalindeki Dulcinea'yı) aramaya koyuluyor. Bu yolculuk sırasında karşılaştığı Kitri ile Basilio'nun aşk hikâyesiyle kesişen kaderi hem komik hem de dokunaklı anlara sahne oluyor. Gerçek dünyadan kopan 'Don Kişot'un rüya dolu dünyası danslarla anlatılan bir masala dönüşüyor.

12 YIL SONRA TEKRAR SAHNEDE

12 yıl sonra tekrar Antalya DOB sahnesine taşınan 'Don Kişot' balesinde orkestrayı Şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı ise Sibel Aydın oldu. Eserin kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Mustafa Eski, dekor tasarımına da Özgür Usta imza attı. Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait olan bale eserini, Armağan Davran ile Ayşe Fidanlık sahneye kondu.

Ayakta dakikalarca alkışlanan Don Kişot balesi, 15 Nisan Salı akşamı da sahnelenecek.