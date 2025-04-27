Türk Harb-İş İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, TÜHİS ve konfederasyonlar arasındaki görüşmelerde ücret pazarlığının başlamamış olmasını eleştirdi. Yalçınkaya, “120 gün önce yetki tespiti yaptırmamıza rağmen, KÇP’nin gecikmesi TİS görüşmelerini de geciktiriyor. Bu durum, ücretlerdeki erimeyi daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, yerel basına verdiği demeçte;Yalçınkaya, kamu işçilerinin kayıplarını çarpıcı verilerle ortaya koydu: “2002’de asgari ücretin 4.5 katı olan maaşlar, 2025’te 1.8 kata düştü. 2002’de 31 çeyrek altın alınabilirken, şimdi yalnızca 7 tane alınabiliyor. Gelir vergisinin ilk dilimi, asgari ücretin 17 katından 7.18 katına geriledi.Yalçınkaya, “Ramazan Ağar’ın eylem çağrısını önemsiyoruz. Harb-İş üyeleri, taslaktaki taleplerden geri adım atacak durumda değil. Zaten sunduğumuz teklif, TÜHİS’in önerisini aşıyor. Millî Savunma Bakanlığına ek prim talebimizi ilettik. Ancak hiçbir taviz verilmemeli. Harb-İş üyeleri, insanca yaşanacak ücret için eyleme hazır. Şubelerimiz de hazır. Özellikle 1 Mayıs’ta, kamu işçileri üretimden gelen güçlerini alanlarda göstermeli. Süreç uzadıkça, düşük zam dayatmalarına karşı örgütlü mücadele şart.” diye konuştu.