Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İtalya’ya yasa dışı göçmen geçişini organize eden ve organize suçlar ile tanınan Assad Ali Gomaa Khodır’ın, İstanbul’un Fatih ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol, Europol Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ve başarılı sonuçlandığını belirtti.

Fatih’te gerçekleştirilen operasyonla Assad Ali Gomaa Khodır, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, bu tür organize suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

🟥 İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla… pic.twitter.com/ut9lJaXqBz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2025