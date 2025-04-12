Hindistan'ın kuzeybatısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Olay, dün geç saatlerde Nagpur bölgesindeki ‘MMP Alüminyum Endüstrileri’ fabrikasında meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, 3 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan 2 kişinin ise bugün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı 6 işçinin tedavisi ise yerel hastanelerde sürüyor.

Olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA