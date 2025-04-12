Topcu, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Eğitim ve Öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi "ilk günkü azim ve sadakatle" diyerek bir araya geldiklerini söyleyen Topcu, "Bu salonda yankılanan her ses, bu yüreklerde atan her heyecan, Türk milletine adanmış bir ömrün, bitmeyen bir sevdanın ve sarsılmaz bir inancın nişanesidir." diye konuştu.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem Eğitim ve Öğretim yılını "İlk Günkü Azim ve Sadakatle" temasıyla başlattıklarını ifade eden Topcu, bu temanın yarım asrı aşan kutlu davanın temel taşı olan sadakatin, azmin ve inancın bir sembolü olduğunu belirtti.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in öncülüğünde 9 Şubat 1969 yılında başlayan yürüyüşün ruhunu, aynı coşku ve kararlılıkla bugüne taşıdıklarını aktaran Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadakat, bir kişinin bir amaca eylemleriyle içten ve esaslı bir şekilde bağlanmasıdır. Bir insan, ilk olarak onu sadık kılacak bazı amaçlara sahipse, ikinci olarak bu amaca içten ve esaslı bir şekilde bağlıysa ve üçüncü olarak, bağlılığını tutarlı eylemleriyle pratik olarak doğruluyor ve dışarı vuruyorsa sadık olup, tasavvuftaki hikmet kavramına da yaklaşmaktadır. 'Her şeyde mükemmel olan' anlamına da gelmektedir. Bağlılıktan evvel, bağlılığa da anlamını ve dayanağını veren başka bir ahlak var yani sadakatte. Doğrulukta olgunlaşmadır."

- "Emanet bugün de omuzlarımızda"

Sadakatin kendileri için bir sözden ibaret olmadığının altını çizen Topcu, "Sadakat, Türk milletine adanmışlığın, ülküdaşlarımıza duyduğumuz güvenin, davamıza olan bağlılığın ta kendisidir. 'İlk günkü gibi azim ve sadakatle' derken, ne maskelere sığınan riyakarlıklara ne de milletin iradesini hiçe sayanlara eyvallahımız olmadığını haykırıyoruz. Bizler, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve geleceğini koruma görevini bir emanet bilmişizdir. Bu emanet, dün olduğu gibi bugün de omuzlarımızdadır ve yarın da aynı sadakatle taşınacaktır." şeklinde konuştu.

Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerinin Türk milletinin bekası için çalışacak liderler olarak yetiştirileceğini belirten Topcu, liderliğin MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin şahsında vücut bulan millet aşkından doğduğunu söyledi. Topcu, "Bizim siyaset anlayışımız, menfaat değil fedakarlık, kibir değil tevazu, ayrılık değil birlik üzerine kuruludur." dedi.

- "Bizim sadakatimiz hakikattedir"

Dünyada ve bölgede büyük bir dönüşüm yaşandığını, Türkiye'nin, bu dönüşümün tam merkezinde olduğunu ifade eden Topcu, Küresel güçlerin oyunlarına karşı dimdik ayakta duran bir Türkiye'nin ancak ilk günkü sadakatle ve azimle yoluna devam edenlerin omuzlarında yükselebileceğini söyledi.

Topcu, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim sadakatimiz, makamlara değil milletedir; çıkarlara değil hakikatedir. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte, devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır. İşte bu sadakat ve azim ile oluşturduğumuz Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 21. Dönemi'nin açılışını yaptığımız bu günde 2009'dan beri 701 öğrencimizi mezun ettiğimizi gururla söyleyebiliriz."

21. Döneme seçilen öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olduğunu belirten Topcu, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Trabzon'dan öğrencilerin bulunduğunu, 18 farklı dersin 80 saat verileceğini söyledi.

Açılışta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 20 dönem boyunca yaptığı kapanış konuşmalarının derlendiği kitaplar hediye edildi.

Ders öncesi Devlet Bahçeli'nin özel olarak gönderdiği çikolatalar, öğrenciler ve katılımcılara ikram edildi.