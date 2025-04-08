Etimesgut Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla çözüm masası hizmetini 7/24 kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor. Etimesgut Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, son bir yıl içinde 28.986 başvuruya başarıyla yanıt verildiği ve talepler en kısa sürede ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuştuğu ifade edildi.

Çözüm masası, CİMER, Kaymakamlık, telefon, WhatsApp ve e-mail gibi çeşitli iletişim kanallarıyla entegre çalışan akıllı bir sistemle vatandaşların taleplerini sistemli bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Erdal Beşkiçoğlu, çözüm masası personelinin özverili çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verildiğini belirtti.

Başkan Beşkiçoğlu, belediye olarak Etimesgut'u daha yaşanabilir bir hale getirmek için her türlü talep ve şikayete hızlı müdahale etmeye devam edeceklerini vurguladı. Çözüm masası, Etimesgut'un her köşesinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir hizmet sunuyor.