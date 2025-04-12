Çok çekişmeli başlayan ilk sette karşılıklı alınan sayılarla oyun uzadı. Fenerbahçe ilk seti 27-25’lik skorla üstün tamamladı. İkinci sette hızlı ve etkili sayılar bulan Galatasaray, 25-18 skorla rahat kazanarak durumu 1-1 berabere getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında 25-18’lik skorla 2-1 öne geçti. Fenerbahçe üçüncü sette aldığı 25-11’luk skorla sarı-kırmızılıları 3-1 yendi. Bu sonucun ardından yarı final serisinde durum 1-1 oldu.

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Üçüncü maç 14 Nisan Pazartesi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

MARCELLO ABBONDANZA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayırmıştı. Göreve getirilen başantrenör Marcello Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve galibiyetle ayrıldı.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı, Fedorovtseva, Ana, Eda Erdem, Drca, Vargas, Gizem Örge (Özlem Güven, Meliha, Arelya)

GALATASARAY DAIKIN: Carutasu, Yasemin, İlkin, Katarina, Ayçin, Bongaerts, Eylül (Sude, Aslıhan, Yasemin)

SETLER: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11

SÜRE: 1 saat 49 dakika

Kaynak: DHA