Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD), 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdiği 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde, 50. yılını “Birlikte Yarım Asır” temasıyla kutladı. Kongre, yapay zekâ destekli teşhis sistemlerinden alfa parçacıklı hedefe yönelik kanser tedavilerine kadar pek çok yeniliğe sahne oldu. Kongrede bilimsel düzeyde kaydedilen ilerlemeler, Türkiye’nin bu alandaki uluslararası rolünü güçlendirdi.

Yapay Zekâ ile Erken ve Hızlı Teşhis

Kongre Başkanı Prof. Dr. M. Fani Bozkurt, yapay zekânın nükleer tıpta devrim niteliğinde bir rol oynadığını belirtti. PET/BT gibi görüntüleme tekniklerine entegre edilen yapay zekâ sistemlerinin, kanserli dokuları yüksek doğrulukla tespit ettiğini ve tedavi sürecine yön verdiğini vurguladı. “Nükleer tıp artık sadece görüntülemiyor, analiz ediyor, öngörüyor” dedi.

Alfa Parçacıklarıyla Hedefe Doğrudan Müdahale

Kongrede en dikkat çeken konulardan biri de alfa parçacıklı tedaviler oldu. Yeni nesil alfa yayıcı radyonüklidler sayesinde tümör hücrelerine içeriden, doğrudan ve yüksek isabetle müdahale edilebiliyor. Bu yöntemlerin, çevre dokulara zarar vermeden yalnızca hastalıklı hücreleri yok etmesi sayesinde tedavide yeni bir çağın başladığı ifade edildi.

Türkiye, Üretici ve Bilgi İhracatçısı Ülke Oluyor

Türkiye’nin sadece nükleer tıp teknolojilerini kullanan değil, aynı zamanda geliştiren bir ülke haline geldiği kongrede vurgulandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM) ve Dünya Nükleer Tıp Federasyonu (WFNMB) gibi kuruluşlardan uzmanların katılımı, Türkiye’nin uluslararası alandaki yükselen pozisyonunu pekiştirdi.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği'nin düzenlediği bu kongre, yalnızca 50 yıllık bir birikimin kutlaması değil; aynı zamanda nükleer tıp alanında atılacak yeni adımlar için bir vizyon sunumu oldu. Genç bilim insanlarının desteklendiği, yerli üretimin önem kazandığı bu buluşma; Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki dönüşümüne ışık tuttu.