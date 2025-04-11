Nallıhan Belediyesi Başkanı Ertunç Güngör, Türkiye genelinde yapılan "Bayrak Sende Güvenlik Yarışmasında" Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencileri Çağın Kayra Yıldırım ve Yunus Şahin'i başarılarından ötürü tebrik etti.

"Geleceğin siber güvenlik uzmanları"

Başkan Güngör'ün tebrik mesajı şöyle: "Türkiye genelinde düzenlenen 'Bayrak Sende' siber güvenlik yarışmasında, ilçemiz Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencileri Çağın Kayra Yıldırım ve Yunus Şahin, büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldular ve finale kalmaya hak kazandılar. Geleceğin siber güvenlik uzmanları olacaklarına inandığımız bu gençlerimizi gönülden tebrik ederek hediyelerini kendilerine takdim ettik. Nallıhan'ımızın adını bir kez daha gururla duyurdukları için başta idarecilerimize , öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.