Yeni teknolojilerin tanıtılacağı ve deneyimleneceği zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan BAU Global Başkan Yardımcısı Serdal Şenel, “Dünyanın en önemli devrimlerinden biri olan yapay zekanın konuşulacağı bu zirve MENA Bölgesi’nin en kapsamlı buluşması. Bu alandaki otoriteleri İstanbul’da buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbulumuzun akademik zenginliği ve sektörel genişliğiyle yapay zeka alanında zirvede olması gerekiyor” dedi.

Tarımdan eğitime, savunma sanayisinden ticarete hayatımızın hemen her alanında etkisini gösteren ‘yapay zeka’ konusunda gelişmelerin konuşulacağı zirvenin bu seneki teması ‘Metamorph’ olacak. Yapay zekanın doğuşu sonrasındaki yeni gelişmelerin konuşulacağı zirve Beşiktaş’taki Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek. İki gün sürecek zirvede paneller ve sempozyumların yanısıra teknoloji firmaları, şirketler ve girişimcilerin açacağı stantlar aracılığıyla öğrenci ve firmaların da buluşmasına olanak sağlanacak.

UZMAN İSİMLER KONUŞACAK

Zirvede, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) İcra Direktörü Michelle Gyles-McDonnough Huawei Cloud Avrupa Başkan Yardımcısı Janice Peng, Dell Technologies Ülke Müşteri Çözümleri Gurubu Lideri Ümit Yeşiltaş, AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken’in de aralarında bulunduğu yetmişten fazla isim konuşma yapacak. Microsoft, Google gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticilerinin de yer alacağı ‘Future AI Summit 2025’ e 8 bin kişinin katılması bekleniyor.

‘YAPAY ZEKAYA SAHİP OLAN ÜLKELER DÜNYAYI YÖNETECEK’

Zirvenin organize komitesinde yer alan BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, sayılı günler kalan zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Günümüzü ve geleceği çok hızlı biçimde şekillendirmeye başlayan yapay zeka alanında MENA Bölgesi'nin en önemli zirvelerinden birinin İstanbul'da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Şenel şunları söyledi:

"Biz kurum olarak yapay zekanın önemini, getirdiklerini, getireceği yenilikleri uzun zamandır konuşuyorduk. BAU Global Başkanımız Sayın Enver Yücel'in sıkça dile getirdiği ‘Yapay zekaya sahip olan ülkeler dünyaya sahip olur’ ifadesi var. Ve kurum olarak bu alanda önemli yatırımlarımız var. Biz yapay zekanın ülkemizde daha iyi tanınması, akademik dünyanın bu alanda daha aktif olması için biz zirve yapma kararı aldık. Hedefimiz bölgede yapay zeka alanında en önemli zirveyi gerçekleştirmekti. Bu teknolojiyle ilgili ilk zirveyi geçtiğimiz yıl ilkini Future Campus'te düzenledik. Zirvede yapay zeka alanında dünyada ve ülkemizdeki öncü isimler konuşmalar yaptı. Microsoft, Google, Dell, Huawei gibi onlarca firma yöneticisi, akademisyenleri, genç girişimcileri, öğrencileri yapay zekanın konuşulması için buluşturduğumuz Future AI Summit 2024'te daha çok yapay zekanın neler getireceği ve neleri değiştireceği konuşuldu. Bir yıl içinde yapay zeka alanında çok ciddi gelişmeler oldu. Bu yıl düzenlediğimiz zirvede yapay zekanın doğum sonrası getirdiği gelişimlerin sektörlerde nasıl kullanılacağını konuşacağız.”

‘İSTANBUL’UN YAPAY ZEKA ALANINDA ZİRVEDE OLMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ’

Bu yıl düzenlenen zirvede de yapay zeka otoriterlerinin yer alacağını belirten Şenel, “Dünyada ve ülkemizdeki yapay zeka alanında otorite isimler zirvede olacak. MENA Bölgesi'nin en önemli yapay zeka zirvesi olması açısından dikkat çeken ‘Future AI Summit 25'in dünyanın en önemli kongre merkezlerinden biri olan İstanbulumuzda gerçekleştirmiş olmamızı da önemli buluyorum. Avrupa, Asya ve Afrika kesişiminde bulunan İstanbul’un akademik zenginlik ve sektörel genişliğiyle yapay zeka alanında zirvede olması gerekiyor. Buna da katkı sunmak istiyoruz. Bunun için akademi ve sektör iş birliğiyle çalışmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.