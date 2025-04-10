İlk belirlemelere göre, Yüksekova yönünden Van'a doğru ilerleyen 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker şoförü Ramazan Güven, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüs içerisindeki 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarın ardından hızla olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, kazada sıkışan tankerin içinden cesedi çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, tankerin patlama riski nedeniyle güvenlik önlemleri alarak, kazaya ilişkin gerekli incelemeleri yapmak üzere bölgedeki çalışmalara başladılar.

Kazanın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana gelmesinde etkili olabilecek faktörler titizlikle araştırılmaya devam ediliyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, kazanın sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yağışlı havada meydana gelen bu tür kazaların, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektirdiği bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak daha fazla bilgi edinildiğinde, kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Kazanın ardından bölgedeki ulaşım kısa süreliğine aksadı, ancak güvenlik önlemlerinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.