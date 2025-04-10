Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davaya müdahil oluyor.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Minguzzi’nin davasının ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor. Bu davada, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. “Çocuğu Kasten Öldürmek” suçlamasıyla yargılanacak. Bakanlık avukatları da, faillerin hak ettikleri cezayı alabilmesi için duruşmada hazır bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Minguzzi’nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunarak, bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarını belirtmişti. Bugün ise, bakanlık avukatları davada müdahil olarak yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenme riski taşıyan çocukların, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında suça karışmadan önce tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanan sosyal risk haritasında son aşamaya geldiğini duyurdu.