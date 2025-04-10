Bodrum İlçe Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satılan maraton biletlerini 48 TL'ye, 2 bin 500 TL'lik kale arkası biletlerini ise 48 TL'ye indirdi.

Taraftarlar Büyük İlgi Gösterdi

Bodrum FK'nın bu indirimli bilet kampanyası, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Son haftalarda çıkışa geçen ve ligde kalma yolunda önemli adımlar atan takım, taraftarlarının desteğini almak için kritik karşılaşmada sahaya çıkacak.

Jose Morais Yönetiminde Başarı Yükseldi

Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bodrum FK, bu periyotta 17 puan topladı. Ege temsilcisi, 31. haftaya 33 puanla 14. sırada girdi ve ligde kalma mücadelesinde umutlarını artırdı.