Paris’te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros’ta, tek kadınlar finali tenis tutkunlarına unutulmaz bir mücadele sundu. Finalde, dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile turnuvanın 2 numaralı seribaşı ABD’li Coco Gauff karşı karşıya geldi.

İlk Set Sabalenka’nın, Maç Gauff’un

Maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Her iki raket de servis kırarak seti dengeledi. Sabalenka, tiebreak setini 7-6 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Coco Gauff, agresif oyunu ve sağlam servisleriyle seti 6-2 kazanarak skoru 1-1’e taşıdı.

Son sette de üstünlüğünü sürdüren Gauff, Sabalenka karşısında hata yapmadı. Kritik puanlarda daha soğukkanlı olan 21 yaşındaki raket, seti 6-4 kazanarak toplamda 2-1’lik galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Coco Gauff’tan İkinci Grand Slam Zaferi

Toplam 2 saat 38 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Gauff, kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer aynı zamanda onun Roland Garros’taki ilk şampiyonluğu oldu.