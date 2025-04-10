Konya'da tarım makineleri üreten bir firma tarafından geliştirilen "kendi yürür ilaçlama makinesi", 21. Konya Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekti.

Tarım ve tarımsal mekanizasyon alanındaki en büyük fuar olan Konya Tarım Fuarı'nda sergilenen ilaçlama makinesi, harici bir araca ihtiyaç duymadan bağımsız çalışabiliyor. GPS destekli otomatik kontrol sistemi sayesinde ilaçlama miktarını ve alanını hassas bir şekilde ayarlayan makine, gereksiz ilaç kullanımını engelleyerek, ürünlerde ilaç kalıntılarını azaltmaya yardımcı oluyor.

KOSGEB desteğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen bu makine, Türkiye'nin tarım makineleri ithalatını azaltmayı hedefliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Önal, tarım makineleri sektöründe 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Bu makineleri Türkiye'de üreterek ithalatı engellemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda ihracata da katkı sağlayacak" dedi.

Makine, gerektiğinde mineral gübre atma makinesine dönüştürülebiliyor. Şenol Önal, bu makinelerin çiftçilerin aynı anda birden fazla işi yapmasını sağladığını, böylece traktör kullanımına gerek kalmadığını ifade etti. Ayrıca, makine 30 derece eğimde ve geniş alanlarda etkili bir şekilde çalışabiliyor.

Tarım sektörü, bu yenilikçi makineye büyük ilgi gösteriyor. Afrika ve Kazakistan'dan gelen heyetler de makine hakkında bilgi alarak, bu tür yenilikleri desteklediklerini belirtti. Önal, "Kendi imkanlarımızla bu üretimi yapmak çok kıymetli ve sektördeki ihtiyaca çok iyi bir çözüm sunuyoruz" diye konuştu.