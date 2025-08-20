Kayseri'de, Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali 23 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek festivale, Yeşilhisar ilçesi sınırlarında yer alan kayadan oyma tarihi yapıları, peri bacaları ve mistik doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakan Soğanlı Vadisi ev sahipliği yapacak.

Spor AŞ tarafından çocuk etkinliklerinin yapılacağı festivalde, sanatçılar Hülya Şen, Samet Mutugan, Recep Alemdar, RIDERS konser verecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü halk oyunları ekibi sahne alacak.