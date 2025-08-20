Memur maaşlarına yapılacak zam konusunda hükümet ve sendikalar arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin hakem kuruluna taşındığını duyurdu.

'Verilecek Karara Hepimiz Saygı Duyacağız'

Işıkhan, “Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

Hakem kurulu, 5 üyeden oluşan tarafsız bir heyet olarak memur ve emekliler için önümüzdeki dönemde geçerli olacak maaş artışına ilişkin son kararı verecek.