CHP İstanbul Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ali Gökçek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarında görev yapan bazı öğretmenlerin görev yerlerini istekleri dışında değiştirmesini Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi veren Gökçek, uygulamanın öğretmenlerin motivasyonunu kırdığını, öğrencilerin akademik başarısını etkilediğini ve ailelerde endişeye neden olduğunu dile getirdi.

Gökçek, köklü ve başarılı eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilerin dönem ortasında, öğrencilerinden ve okullarından ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek, bu durumun yalnızca öğretmenleri değil tüm eğitim camiasını etkilediğini ifade etti. “Köklü eğitim kurumlarında yıllardır özveriyle çalışan öğretmenlerin, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden görev yerlerinin değiştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir” diyen Gökçek, söz konusu uygulamanın özellikle eğitimde süreklilik ve verimlilik açısından ciddi sorunlar doğurduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlerin görev yeri değişikliklerinin hangi kriterlere dayandığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluştuğuna da değinen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan iddialara göre görev yerleri, öğretmenlerin kendi talepleri olmadan, objektif hiçbir kriter belirtilmeden değiştirilmiş. Bu değişikliklerin, bazı öğretmenlerin sosyal medya paylaşımları ya da barışçıl eylemlere katılmış olmaları gibi nedenlere dayandığı öne sürülüyor. Eğer bu iddialar doğruysa, eğitimde liyakat ilkesinin göz ardı edildiğini, öğretmenlerin fikir ve ifade özgürlüğü nedeniyle cezalandırıldığını gösterir. Bu yaklaşım, eğitim sisteminde güveni zedeleyen, eğitimcilerin motivasyonunu düşüren bir süreci beraberinde getirir.”

Soru önergesinde, söz konusu görev yeri değişikliklerinin detaylarını öğrenmek isteyen Gökçek, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

Kamuoyuna yansıyan iddialar doğru mudur?

19 Mart 2025 tarihinden bu yana İstanbul'da görev yeri değiştirilen öğretmen sayısı kaçtır? Hangi okullardan kaç öğretmenin yeri değiştirilmiştir?

Bu değişikliklerin gerekçeleri nelerdir?

Görev yeri değişikliklerinde sosyal medya paylaşımlarının veya barışçıl protestolara katılımın etkili olduğu iddiaları doğru mudur?

Bu uygulamalar öğretmenlerin fişlendiği ya da siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıkları anlamına mı gelmektedir? Nallıhan'da "Bayrak Sende Siber Güvenlik Yarışmasında" öğrencilerden başarı

Liyakat Vurgusu ve Eğitimde Güven Meselesi

Ali Gökçek, eğitim sisteminin temel taşlarından biri olan öğretmenlerin siyasi veya kişisel değerlendirmelere göre değil, liyakat ve başarı esaslarına dayalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitimde adalet ve eşitliğin sağlanmasının, öğrenciler için sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak açısından kritik olduğunu ifade eden Gökçek, “Bakanlık bu konuda daha şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütmelidir. Eğitimde başarı, ancak tüm paydaşların güven içinde olduğu bir ortamda sağlanabilir” dedi.