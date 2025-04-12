Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan 7 bin 648 ailenin, ilkokula giden 9 bin 4 çocuğu için servis desteği ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Eğitimde fırsat eşitliği mottosula yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocuklarını da unutmadı. Yaklaşık 7 bin 648 ailenin ilkokula giden 9 bin 4 çocuğu için servis desteği sağlayan belediye, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Toplamda 20 milyon 700 bin 360 TL'lik servis desteği ödemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda ise;

"Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğun hakkı!

Belediyemizden sosyal destek alan 7 bin 648 ailemizin ilkokula giden 9 bin 4 çocuğu için "Servis Desteği Ödemesi" yaptık.

Toplamda 20 milyon 700 bin 360 TL’lik bu katkıyla ailelerimizin yükünü hafifletiyor, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.