Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ferhatlı Mahallesi’nde düzenlenen bir sokak düğünü, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla farklı bir atmosfere büründü. Düğün eğlencesi sürerken yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte, gelin ve damat dahil birçok davetli ıslanmamak için çevredeki kapalı alanlara sığınmayı tercih etti.

Ancak 9 genç, yağmura rağmen müziğin ritmini bırakmadı. Yağmur damlaları altında dans etmeyi sürdüren gençler, sırılsıklam olmalarına rağmen eğlencelerine ara vermedi. Müziğin coşkusuna kendilerini kaptıran gençlerin o anları, düğünde bulunan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sağanak yağışa rağmen neşesinden ödün vermeyen gençlerin enerjisini gözler önüne serdi.