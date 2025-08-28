Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün İpsala'daki Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde bu yıl üretilen 10 milyon 500 balıktan 30 bin tanesi, '2025 Yılı Balıklandırma Programı' kapsamında Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki gölete bırakıldı. Etkinlikte çocuklarla birlikte gölete balık bırakan Edirne Valisi Yunus Sezer, bu yıl tesiste üretilen 8,5 milyon balığın çevre illere dağıtıldığını, kalan kısmın Edirne'deki göletlere bırakılmaya başlandığını söyledi. Sezer, "Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza ait yavru pullu sazan üretimi yapan bir tesisimiz var. Bu tesiste de sayısı 50 milyonu aşan bir üretim yapılmış durumda. Bu sene de yaklaşık 10 milyon 500 bin yavru sazan üretimi yapıldı. Bu sazanların yaklaşık 8,5 milyonu İstanbul, Bursa, Yalova, Kırklareli gibi çevre illere gönderildi. Geri kalan kısmını da Edirne'deki 30 göletimize bırakıyoruz. Bu anlamda buradaki tatlı su balıklarının da yaşaması, olta balıkçılığının geliştirilmesi açısından önemli. İpsala'daki önemli bir tesis ve o tesiste her yıl geliştirmeler yapılıyor" dedi.

'GÖLETLERİMİZDE EKOSİSTEMİ KORUMAMIZ LAZIM'

Projenin, bölgede amatör balıkçılığın gelişmesi adına önemli olduğunu kaydeden Vali Sezer; "Bugün de Havsa'mızın çok güzel köylerinden Osmanlı köyündeyiz. Bu köyümüzde de çocuklarımızla birlikte yaklaşık 30 bin pullu sazanı gölete bırakıyoruz. Burası, amatör olta balıkçılığının önemli merkezlerinden birisi. İnşallah burada bu tür aktivitelerin olması, insanların çocuk ve aileleriyle vakit geçirmesi, amatör olta balıkçılığını yapmaları bizim açımızdan da son derece önemli. Bu sadece denizlerdeki balık alanlarının oluşturulmasıyla değil, aynı zamanda da bizim göletlerimizde de bu ekosistemi korumamız lazım. Bu anlamda çok önemli bir proje olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.Vali Sezer, çocuklara süs balığı ve deniz kabuğu hediye etti.