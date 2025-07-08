Kırşehir merkezindeki İmam Hatip Halı Saha'da maç yapanlar, bitkin halde bir ebabil kuşu buldu.

Su ve yem verilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi.

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan ebabil kuşu, ilk kontrolleri sonrasında Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Fiziksel yaralanma olmadığı tespit edilen kuşun, uzun süre aç ve susuz kaldığı kaydedildi.

Ebabil kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

İmam Hatip Halı Saha yöneticilerinden Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, gençlerin bitkin halde bulduğu ebabil kuşunun yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu aktardı.