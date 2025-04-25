Abbas SATIR

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muğla’nın Yatağan Girme Deresi üzerinde inşa edilen Girme Barajı’nın tamamlandığını, Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak projenin kış aylarındaki yağışlar ile birlikte Barajda yükselecek olan suyun bir an önce tarlalarla buluşturmayı, Yatağanlı çiftçilerimizin yüzünü güldürebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarımda modernsulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayısağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarımarazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir suyönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

HAZİRAN’DA SU TUTMAYA BAŞLAYACAK

Turizmin incisi Muğla’nın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri iledeğerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Temelden 71buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı ve Sulama inşaatının tamamlandığını veHaziran ayı içerisinde su tutmayı hedeflediklerini” belirtti.

Yatağan ilçesinde yer alan Girme Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için 700 binmetreküp gövde dolgusu yapıldı. Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde projelendirilenGirme Barajı’nda 12 milyon metreküp su depolanacak olup, ülke ekonomisine yıllık 323milyon lira katkı sağlayacaktır.

CAN SUYU GELİYOR

Girme Barajı ile Sulama projesindeki çalışmaların Baraj ile birlikte eş zamanlı olarakyürütüldüğünü ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Sulama şebekesi içingerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı.Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak projenin kış aylarındakiyağışlar ile birlikte Barajda yükselecek olan suyun bir an önce tarlalarla buluşturmayı,Yatağanlı çiftçilerimizin yüzünü güldürebilmeyi hedefliyoruz” dedi.