Kulüp, yaptığı yazılı açıklamada, verilerin incelendiğini ve yakın dönemde futbolcularına ait herhangi bir bahis faaliyeti tespit edilmediğini duyurdu.

TFF’nin Bahis Soruşturması: 1024 Futbolcu PFDK’ya Sevk Edildi

TFF, profesyonel liglerde yürütülen bahis incelemesi sonucunda toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildiğini ve disipline sevk edildiğini açıkladı.

Bu futbolcular arasında TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor’dan 18 oyuncu da yer aldı.

Diyarbekirspor: “Süreci Yakından Takip Ediyoruz”

Diyarbekirspor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, disipline sevk edilen futbolcuların dosyalarının detaylı şekilde incelendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bahis soruşturması sürecini yakından takip ediyoruz. Diyarbekirspor Kulübü olarak, soruşturma kapsamında PFDK’ya sevk edilen oyuncularımızla ilgili veriler detaylı incelendiğinde, yakın dönemde bahis faaliyeti bulunmadığı ve oyuncularımızın Diyarbekirspor forması altında kendi maçlarına bahis yapmadıkları açıkça görülmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Kulüp, TFF’ye iş birliği yapmaya devam edeceklerini ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini beklediklerini bildirdi.