Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Barrot, dün Paris'te ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda AB üyesi olmayan ülkelerle olan eş güdümün artırılmasının önemine değindi. Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Türkiye'nin Fransa’dan beklentilerini dile getirdi. Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu konuşuldu.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalara olan desteğini aktardı. Bu süreçte tüm müttefiklerin yakın bir iş birliği içinde çalışması önemine değinen Fidan, muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için her iki tarafın da rızasının gerektiğini vurguladı. Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının bu ülkede istikrar ve huzur tesisi yönündeki çabalar bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Savunma sanayi alanında iş birliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini mevkidaşına ileten Fidan, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin öneminin altını çizdi.

Bakan Fidan, İsrail’in artan saldırılarının bölgesel düzeyde istikrarsızlığa sebebiyet verebileceğini belirterek, Filistin halkının zorla göç ettirilmesine Türkiye'nin karşı olduğunu vurguladı. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze Planı’na verilen desteği beyan eden Fidan, İsrail'in Gazze’ye yönelik insani yardım akışını engellemesinin, yaşanan insani krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önemde olduğunu söyledi. Görüşmede ayrıca ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ve enerji konularında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken çifte standart uygulanmasının yanlış olduğunu kaydetti. Fransa ve Romanya’da olduğu üzere, yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini aktaran Fidan, Türkiye'nin Fransa’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.