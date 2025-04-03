Trump'ın, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler geldi.

- Avustralya

Trump'ın kararıyla, Avustralya, ABD'ye yapılacak tüm ihracatlarında yüzde 10'luk gümrük vergisine tabi tutulacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın tarifelerinin "oldukça yersiz" olduğunu belirtti.

Tarifelere karşılık verilmeyeceğinin altını çizen Albanese, "ABD'nin gümrük tarifelerinin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu hem iki ulusun ortaklığının temeline aykırı hem de bir dostun yapacağı bir hareket değil." dedi.

Muhalefet lideri Peter Dutton da tarifelerin, ülke genelinde istihdam üzerine "önemli yük" getireceğini savundu.

- Yeni Zelanda

Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkesinin yüzde 10 vergi uygulanan diğer ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu ancak tarifelerin ve ticaret savaşlarının "gidilecek yol olmadığını" söyledi.

Yeni Zelanda ihracatına yaklaşık 900 milyon dolarlık gümrük vergisi uygulandığını kaydeden Luxon, "Ne yazık ki bu ABD'li tüketicilere yansıyacak." diye konuştu.

Luxon, tarifelerin, ABD'li tüketiciler için daha yüksek fiyatlara, daha yüksek enflasyona ve büyümenin yavaşlamasına sebep olduğuna işaret ederek dünya genelinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın ABD'den ithal edilen mallara yüzde 20 gümrük vergisi uyguladığı iddiası üzerine ABD'li yetkililerle görüşeceğini belirten Luxon "Bu rakamın nasıl hesaplandığını anlamıyoruz." dedi.

- Japonya

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın karşılıklı tarifeler uygulama kararını "endişe verici" olarak tanımladı.

ABD'nin bu adımının, "ikili ekonomik ilişkiler, çok taraflı ticaret sistemi ve küresel ekonomi" üzerinde olumsuz etki yaratacağını savunan İşiba, Trump'ı kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji de kararı eleştirerek, hükümetin, ulusal çıkarları korumak için farklı seçeneklere yöneleceğini vurguladı.

- Güney Kore

Yonhap'ın haberine göre, devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, ABD'nin tarifelerine karşılık verileceğini kaydetti.

Üst düzey yetkililere "krizi" acilen ele almaları talimatını verdiğini aktaran Han, "Küresel çapta bir tarife savaşı gerçeği nedeniyle durum çok vahim olduğundan, hükümet bu ticari krizin üstesinden gelmek için elindeki tüm imkanları seferber edecek." ifadesini kullandı.

- Tayland

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Trump'ın tarife listesinde yer alan ülkesinin gümrük vergileri konusunu ABD ile müzakere edeceğini belirtti.

Ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) "hedefi ıskalayacak bir noktaya" gelmesine müsaade etmeyeceğinin altını çizen Şinavatra, ABD ile görüşmek de dahil konuya ilişkin çeşitli adımlar atılacağına işaret etti.

Şinavatra, "Hala müzakere edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tayland Maliye Bakan Yardımcısı Julapun Amornvivat da "Anlayışla müzakere etmeliyiz. Agresif konuşmalar yapmamalıyız ancak hangi ürünlerin adil olmadığını düşündüklerini konuşmalıyız. Ayarlama yapıp yapamayacağımızı görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

- ⁠Bangladeş

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus'un basın sözcüsü Shafiqul Alam, Trump'ın ülkeye uyguladığı tarifeye ilişkin Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Alam, Ulusal Gelir Kurulunun tarifeleri ele aldığını belirterek, "Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmek üzere ABD ile birlikte çalışıyoruz. ABD hükümeti ile devam eden çalışmalarımızın gümrük vergisi sorununun çözümüne yardımcı olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

- Kanada

Kanada, halihazırda uygulanan yüzde 25 gümrük vergisi nedeniyle Trump'ın kapsamlı tarife listesinde yer almadı.

Ülkenin Başbakanı Mark Carney, basına yaptığı açıklamada, ABD'ye "karşı önlemler" ile cevap vereceklerini söyledi ancak söz konusu önlemlerin detayına girmedi.

- Meksika

Trump'ın pek çok ülkeye uyguladığı kapsamlı gümrük vergilerinden muaf tutulan Meksika da ABD'nin son tarifelerine tepki gösterdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın tarifeleri yürürlüğe sokacak kararnameyi imzalamasından önce yaptığı açıklamada, ülkenin "gümrük vergileri konusunda kısasa kısas" yapmayacağını, bunun yerine "kapsamlı bir program" üzerine çalışacağını duyurdu.

- Kolombiya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Trump'ın kapsamlı gümrük tarifeleri uygulayarak "yanlış bir hamle" yaptığını savundu.

Petro, açıklamasında, "ABD hükümeti genel olarak ithalat üzerindeki tarifeleri yükselterek kendi üretimini, refahını ve istihdamını artırabileceğine inanıyor. Bence bu büyük bir hata olabilir." ifadelerini kullandı.

- Polonya

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya platformundan, Trump'ın tarifelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tusk, "Dostluk ortaklık demektir. Ortaklık, gerçekten ama gerçekten karşılıklı tarifeler anlamına gelir. Uygun kararların alınması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, X hesabından yaptığı açıklamada, tarifelerin, küresel ticareti ve istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Küresel ticaretle, dünyanın "daha iyi bir yere" dönüştüğünü savunan Rasmussen, "Avrupa için istenmeyen bir ticaret savaşı nedeniyle bu durumun tehlikeye girdiğini görmek üzüntü verici." ifadesini kullandı.