Kontrolmatik iştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, ABD'nin en büyük bağımsız pil üreticilerinden Our Next Energy ile lityum demir fosfat pil hücrelerinin Türkiye'de üretimi için iş birliği anlaşması yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ONE'ın "314 Ah LFP" pil hücreleri, bu yıldan itibaren Ankara'daki Pomega gigafabrikasında üretilecek.

Gelecek yıl 2 gigavatsaat kapasiteye ulaşacak üretim kapasitesinin 2027'den itibaren yıllık 5 gigavatsaate ulaşması hedefleniyor.

Söz konusu üretimin 2027'de devreye girecek Michigan'daki ONE tesisini tamamlayıcı nitelikte olması amaçlanıyor.

Pil hücrelerinin, ONE'ın teknik gereksinimlerine uygun, küresel ihracat pazarlarına hizmet vermek amacıyla uluslararası testlerden geçen bölgedeki ilk ve tek özel sektör Lityum-Demir Fosfat Pil Hücresi ve Enerji Depolama Sistemleri üreticisi Pomega'nın Ankara'daki gigafabrikasında üretilmesi planlanıyor.

- Türkiye'de üretim üssü kurma hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONE'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mujeeb Ijaz, şirketin kurulduğundan bu yana, dayanıklı, esnek ve yerel temellere dayalı pil tedarik zincirleri oluşturmak için faaliyet gösterdiğini belirterek, "Avrupa'nın en büyük bağımsız LiFePO4 pil hücresi üreticisi Pomega ile Türkiye'de üretim üssü kurarak, müşterilerimizin tarifelerdeki oynaklıklarla başa çıkmasına yardımcı oluyor ve 2027 itibarıyla tamamen yerli üretim hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan da Ankara'daki üretim hattının, ileri düzey otomasyon, sıkı kalite kontrol süreçleri ve ölçeklenebilir kapasitesi ile uluslararası standartlara uygun olduğunu vurgulayarak, "ONE’ın misyonunu desteklemekten ve bu uzun vadeli sanayi iş birliğini yalnızca hücre üretimiyle sınırlı kalmadan EPC ve proje geliştirme alanlarına da taşımaktan heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.