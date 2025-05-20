Kızılcahamam Belediyesi, ilçede bir ilke imza atarak gece döneri hizmetini Çam Restoran’da sunmaya başladı.

Kızılcahamam Belediyesi, ilçede bir ilke imza atarak gece döneri hizmetini Çam Restoran’da sunmaya başladı. Pazartesi hariç her akşam 16.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veren restoran, enfes döneriyle Kızılcahamam gecelerine lezzet katıyor.

"Kızılcahamam’da bir ilk! Gece döneri keyfi artık Çam Restoran’da!

Pazartesi hariç her akşam 16.00 - 23.00 saatleri arasında enfes dönerimizin tadını çıkarın.

Millet Bahçesi Çam Restoran Rezervasyon ve bilgi: 0312 736 21 22

Kızılcahamam gecelerine lezzet katıyoruz!"

🌙 Kızılcahamam’da bir ilk!



Gece döneri keyfi artık Çam Restoran’da! 🔥



Pazartesi hariç her akşam 16.00 - 23.00 saatleri arasında enfes dönerimizin tadını çıkarın.



📍 Millet Bahçesi Çam Restoran

📞 Rezervasyon ve bilgi: 0312 736 21 22



Kızılcahamam gecelerine lezzet… pic.twitter.com/P9hJVXvc4H Başkan Acar'dan 19 Mayıs Mesajı İçeriği Görüntüle May 19, 2025