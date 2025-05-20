Kalecik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği gençlik yürüyüşünü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Meşaleler ve bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı’nda son buldu.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediğimiz gençlik yürüyüşünü vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Meşaleler ve bando eşliğinde Atatürk Parkı’na yürüyerek, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadık."