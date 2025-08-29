Şahingöz ve Şahin'in cenazeleri yakınları tarafından Samsun Adili Tıp Kurumundan alınarak Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in naaşı Köseyusuflu köyü, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi de Musabeyli köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Şahingöz ve Şahin'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Yozgat'tan 28 Ağustos'ta Samsun'a giden 4 arkadaştan Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18), Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında denize girmiş, bir süre sonra suda kaybolmuştu. Ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan iki arkadaş kurtarılamamıştı.