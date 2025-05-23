Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dört ayrı şehirdeki konuşmaları nedeniyle yargılandığı ve dosyaların birleştirildiği dava, Yargıtay’dan gelecek karar beklendiği için ertelendi. Duruşmaya katılmayan Demirtaş’ı avukatı temsil etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği dava görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş hakkındaki başka bir dosya ile söz konusu davanın birleştirilmesine ilişkin Yargıtay kararının beklendiğini belirtti. Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, hem eksikliklerin giderilmesi hem de savunma için ek süre istedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.