Yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı dolayısıyla önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından da Gebze’de bulunan hastaneye sevk edilen şarkıcı Demet Akalın’ın teyzesinin oğlu, evli ve 3 çocuk babası Hakan Kılıç tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Akalın, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” dedi.

Kılıç’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınması sonrasında Gölcük'teki Değirmendere Merkez Cami’ye getirildi. Kılıç’ın ailesi ve Akalın, eşi Okan Kurt taziyeleri kabul etti. Akalın cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kılıç’ın cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nazım Özgün ERBULAN- Ardacan UZUN/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)-