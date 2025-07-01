Danimarka’da bugüne kadar sadece erkekler zorunlu askerlik yaparken, kadınlar gönüllü olarak orduya katılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte kadınlar da zorunlu askerlik kapsamına alınacak ve kura sistemiyle seçilecek. Mevcut yasaya göre 18 yaş üstü erkekler zorunlu askerlik yapıyor ancak yeterli gönüllü olduğu için kura sistemi uygulanıyordu.

Askerlik Süresi Uzuyor

Yasa ile zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılıyor. İlk 5 ay temel askeri eğitim alan askerler, sonraki 6 ay operasyonel eğitimlere katılacak. Danimarka’da 6 milyon nüfus içinde yaklaşık 9 bin profesyonel asker görev yapıyor. Ülke, 2033 yılına kadar her yıl 6 bin 500 acemi asker almayı planlıyor.

İskandinav Ülkeleri Kadınları Askerlik Kapsamına Alıyor

Danimarka, Norveç (2013) ve İsveç’in (2017) ardından kadınları zorunlu askerlik kapsamına alan üçüncü İskandinav ülkesi oldu. Bu reform, Rusya’nın Ukrayna işgali ve NATO ülkelerinin artan askeri harcamaları nedeniyle savunma gücünü artırma çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.