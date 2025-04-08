CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Cumhur İttifakı'na katılmadan önce TBMM grup toplantısında yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı. Özel, paylaşımına şu şekilde bir açıklama ekledi:

"Sayın Bahçeli bana, 'Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır' demişti. Şimdi, o dönemde sarayla ortak olmayan Sayın Bahçeli'nin, bu sözlerin arkasında durup bir yanıt vermesini bekliyorum.

Çünkü geçmişte kendisi şöyle demişti: 'Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir.' O zaman, Sayın Bahçeli'ye hatırlatmak istiyorum ki, millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhurla ittifak edin, cuntacılarla değil."

Özel, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini bu şekilde sürdürerek, iktidarın uygulamalarına karşı daha önceki açıklamalarını hatırlattı ve mevcut durumu sorgulayan bir dil kullanarak Bahçeli'yi ve siyasi tavrını tekrar değerlendirmeye çağırdı.