CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayındır'ın ardından Ödemiş'te partililerle bir araya geldi. Traktör üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, iktidar hedefini yineleyerek, "Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz" dedi.

Konuşmasında yeniden Ödemiş'e iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğini söyleyen Özel, "Size söz olsun buraya iktidar partinin başkanı olarak geleceğim. Bu traktörü unutmayın. O gün de yine buradan konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni bir siyasi anlayışla yola çıktıklarını belirten Özel, "Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz" diye konuştu.

Özel, bu yeni anlayışın toplumun farklı kesimlerini kapsadığını vurgulayarak, "Bu yeni yürüyüşümüz ev kadınlarının, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin ve umudunu yarından kesmiş gençlerin yeni siyasetidir. Eskiyi, umutsuzluğu ve zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği düzeni geride bırakan; hakkın paylaşıldığı, hep birlikte büyümenin esas olduğu bir siyaseti müjdeliyoruz" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Özel, amaçlarının kimseyi dışlamak olmadığını ifade ederek, "Biz kimseyi ayırmak, bölmek ya da arkada bırakmak niyetinde değiliz. Arkada bıraktığımız şey kişisel hırslardır, ihtiraslardır ve 'Ben olayım' derken Türkiye'ye kaybettirme anlayışıdır" diye konuştu.

Kendi adına herhangi bir makam ya da mevki beklentisi olmadığını dile getiren Özel, "Ben kendi adıma ne bir makam ne bir mevki istiyorum. Benim istediğim tek şey Türkiye'nin iktidarını değiştirmek ve ülkeyi hak ettiği noktaya taşımaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)